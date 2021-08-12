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Полицейские нашли хулигана, который разрисовал забор в центре Тулы: видео

Полицейские нашли хулигана, который разрисовал забор в центре Тулы: видео

Молодому человеку 23 года.

Тульские стражи порядка установили личность мужчины, который 31 июля этого года «разукрасил» ограждение в сквере на ул. Союзной. Ему 23 года и он пообещал больше так не делать. По его словам, в момент «художества» он был пьян.
 
«В ОП «Центральный решается вопрос о привлечении молодого человека к административной ответственности по статье «хулиганство», — сообщил корреспонденту Myslo руководитель пресс-службы УМВД России по Тульской области Андрей Ярцев.
 

 
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 20:29 +1
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