Детский омбудсмен Наталия Зыкова провела для школьников День безопасности

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В четверг, 12 августа, в детском лагере «Новая волна» прошел День безопасности, организованный уполномоченным по правам ребенка в Тульской области Наталией Зыковой и ГУ МЧС России по Тульской области.

Детский омбудсмен отметила, что по поручению главы региона проводится масштабная работа по профилактике детского травматизма и смертности. Пятый год реализуется социально значимый проект «Безопасное детство». Объекты повышенной опасности для несовершеннолетних постоянно проверяют, а выявленные нарушения оперативно устраняются.

Для воспитанников лагеря в возрасте от 7 до 10 лет прошла викторина «Я в безопасности». Ребята отвечали на вопросы, а за каждый правильный ответ получали памятные призы. Сотрудники МЧС провели с детьми профилактические беседы, показали им работу пожарно-спасательной техники и научили пользоваться огнетушителями.

– В наших школах и лагерях ребят знакомят с правилами дорожного движения, поведения на воде и при пожарах. Главное, чтобы дома родители помогли детям закрепить полученные знания, – сказала Наталия Зыкова.