Волонтеры ремонтируют спортзал в одной из школ Тульской области

В Заокском районе волонтеры решили отремонтировать спортивный зал в

школе имени А.Ф. Щербатова, сообщает портал «Открытые НКО».

Команда активистов делает ремонт в рекордные сроки, рассчитывая, что уже 1 сентября школьники смогут заниматься в обновленном зале. Школу в маленьком селе Тульской области волонтеры выбрали, потому что такие объекты, по их мнению, ремонтируют реже всего. Решено было обновить спортивный зал, раздевалку и туалет.

Бригада рабочих уже сняла шведскую стенку, сетку с окон и проводку, убрали плитку в санузле и раздевалке, завершили демонтажные работы. Впереди штукатурка и покраска.

— Работы идут каждый день, мы движемся строго по плану. Уже совсем скоро, 30 августа, ремонт будет завершён. А 1 сентября ребята будут заниматься в новом, красивом, отремонтированном спортивном зале, — сообщили активисты.