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Волонтеры ремонтируют спортзал в одной из школ Тульской области

Волонтеры ремонтируют спортзал в одной из школ Тульской области

Обещают сделать подарок для учеников к 1 сентября.

В Заокском районе волонтеры решили отремонтировать спортивный зал в 
школе имени А.Ф. Щербатова, сообщает портал «Открытые НКО». 
 
Команда активистов делает ремонт в рекордные сроки, рассчитывая, что уже 1 сентября школьники смогут заниматься в обновленном зале. Школу  в маленьком селе Тульской области волонтеры выбрали, потому что такие объекты, по их мнению, ремонтируют реже всего. Решено было обновить спортивный зал,  раздевалку и туалет.
 
Бригада рабочих уже сняла  шведскую стенку, сетку с окон и проводку,  убрали плитку в санузле и раздевалке, завершили демонтажные работы. Впереди штукатурка и покраска. 
 
— Работы идут каждый день, мы движемся строго по плану. Уже совсем скоро, 30 августа, ремонт будет завершён. А 1 сентября ребята будут заниматься в новом, красивом, отремонтированном спортивном зале, — сообщили активисты.
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