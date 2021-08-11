Безработный туляк обокрал собутыльника

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, 48-летний туляк познакомился на улице с мужчиной и решил с ним выпить за это самое знакомство. Спустя некоторое время новый знакомый заметил, что его товарищ не в состоянии контролировать свое состояние, забрал у него мобильник и ушел.

Придя в себя потерпевший обнаружил пропажу и сообщил в полицию. Стражи порядка быстро установили личность и местонахождение злоумышленника. 45-летний безработный ранее судимый мужчина задержан. В полиции по данному факту проводят процессуальную проверку.