К концу августа эксперты ожидают рост цен на продукты и товары
По данным Росстата, рост цен на продовольствие и сырьё, а также ослабевший рубль ещё с прошлого года способствуют ускорению инфляции.
По итогам августа темпы роста цен на различные категории товаров в годовом выражении составят 6,4%, пишет РИА «Новости»
По данным Росстата, рост цен на продовольствие и сырьё, а также ослабевший рубль ещё с прошлого года способствуют ускорению инфляции. Так, в июне этот показатель дошёл до максимума с 2016 года — 6,5%, но уже через месяц произошло замедление инфляции до 6,46%.
Предположительно, замедлить темпы роста цен в августе поможет сезонное снижение стоимости товаров, однако полностью дезинфляционные факторы раскрыть себя не смогут
При этом эксперты считают, что сдерживающее влияние на инфляцию может оказать возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом.
Кроме того, постепенно подходящий к концу туристический сезон также положительно скажется на ситуации с ценами внутри страны, добавили они.
Ранее о снижении темпов инфляции также сообщала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, однако, по её словам, об устойчивом снижении темпов роста цен говорить пока рано.