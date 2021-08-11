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К концу августа эксперты ожидают рост цен на продукты и товары

К концу августа эксперты ожидают рост цен на продукты и товары

По данным Росстата, рост цен на продовольствие и сырьё, а также ослабевший рубль ещё с прошлого года способствуют ускорению инфляции.

По итогам августа темпы роста цен на различные категории товаров в годовом выражении составят 6,4%, пишет РИА «Новости».

По данным Росстата, рост цен на продовольствие и сырьё, а также ослабевший рубль ещё с прошлого года способствуют ускорению инфляции. Так, в июне этот показатель дошёл до максимума с 2016 года — 6,5%, но уже через месяц произошло замедление инфляции до 6,46%.

Предположительно, замедлить темпы роста цен в августе поможет сезонное снижение стоимости товаров, однако полностью дезинфляционные факторы раскрыть себя не смогут из-за растущих цен на бензин, непродовольственные товары, а также из-за закрытых границ.

При этом эксперты считают, что сдерживающее влияние на инфляцию может оказать возобновление авиасообщения с Турцией и Египтом.

Кроме того, постепенно подходящий к концу туристический сезон также положительно скажется на ситуации с ценами внутри страны, добавили они.

Ранее о снижении темпов инфляции также сообщала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина, однако, по её словам, об устойчивом снижении темпов роста цен говорить пока рано.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:14 −10
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