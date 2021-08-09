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Туляк почти неделю назад уехал во Владимирскую область и пропал

Туляк почти неделю назад уехал во Владимирскую область и пропал

Поисками Николая Макарова занимаются волонтёры отряда «Лиза Алерт».

Поисковики просят жителей региона помочь в поисках 55-летнего жителя областного центра Николая Макарова, который 3 августа отправился в Гусь-Хрустальный (Владимирская область) и с тех пор не выходит на связь с близкими.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, лысый, глаза голубые. Особые приметы: шрам на лице. Одежда: серая футболка и шорты.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 8(953)439-20-72 или 112.

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