новости
новости
Регистрация
Контроль температуры, отдельные кабинеты и спецрасписание: как будут работать тульские школы с 1 сентября

Контроль температуры, отдельные кабинеты и спецрасписание: как будут работать тульские школы с 1 сентября

На оперативном совещании у Алексея Дюмина обсудили готовность образовательных учреждений новому учебному году.

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, приёмка школ должна завершиться 15 августа. Её проводят представители нескольких ведомств, в том числе Росгвардии, Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

– На модернизацию инфраструктуры и укрепление материально-технической базы по государственным и муниципальным программам направлено почти 1,4 млрд рублей. На эти деньги благоустраивают территории, меняют оконные блоки, ремонтируют инженерные сети, кровлю, пищеблоки, спортзалы и помещения школ. В рамках нацпроекта «Образование» будет модернизирована и будет закуплено оборудование в 131 школу, – отметила министр.

Для обеспечения антитеррористической безопасности по региональным госпрограммам в учебных заведениях заменят входные двери, отремонтируют ограждения и пути эвакуации, установят системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации. Такие кнопки уже есть в 92% школ области, а до 1 сентября они будут установлены во всех.

Школы будут работать по тем же санитарным нормам, что и в прошлом году. По утрам детям и педагогам будут измерять температуру, усилят дезинфекционный режим, за классами закрепят отдельные кабинет. Учебный процесс будет организован по специальному списанию уроков, чтобы свести к минимуму пересечение потоков школьников. Также для учеников введут единое меню.

Праздничные линейки пройдут 1 сентября по классам (параллелям) на открытом воздухе с соблюдением масочного режима и всех санитарных норм.

Ремонт 7 из 12 малокомплектных школ будет закончен до начала учебного года. В пяти школах, на комплексный ремонт которых по поручению губернатора выделены дополнительные средства, работы закончат в конце октября. По поручению Алексея Дюмина составлен перечень первоочередных работ в 17 школах региона. Отремонтировать эти школы попросили жители. На ремонт и закупку оборудования нужно 51 млн рублей.

По поручению Владимира Путина Минпросвещения России разрабатывает программу капремонта школ. Чтобы подать заявку для участия в ней, нужно составить проектно-сметную документацию на 25 школ. На это нужно порядка 36 млн рублей.

Глава региона поручил министру финансов Тульской области Александру Климову проработать вопрос выделения средств, а главам муниципалитетов – лично контролировать соблюдение сроков ремонта школ. Кроме того, замминистру здравоохранения Михаилу Малишевскому и Алевтине Шевелевой поручено сделать максимально удобным для родителей получение медицинских справок, необходимых для предоставления в школу.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
сегодня, в 19:50 −5
Другие статьи по темам
Событие
министерство образования Тульской областиправительство Тульской областиоперативное совещание у губернатораподготовка школ к учебному годуремонт школпоручения Алексея Дюмина
Люди
Алексей ДюминАлевтина Шевелева
Место
Тульская областьТула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Юмор поневоле и поющие косопузы: сотрудники тульского УФСИН выступили в КВН
Юмор поневоле и поющие косопузы: сотрудники тульского УФСИН выступили в КВН
Туляк почти неделю назад уехал во Владимирскую область и пропал
Туляк почти неделю назад уехал во Владимирскую область и пропал
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.