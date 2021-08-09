Контроль температуры, отдельные кабинеты и спецрасписание: как будут работать тульские школы с 1 сентября

По словам министра образования Тульской области Алевтины Шевелевой, приёмка школ должна завершиться 15 августа. Её проводят представители нескольких ведомств, в том числе Росгвардии, Роспотребнадзора и Госпожнадзора.

– На модернизацию инфраструктуры и укрепление материально-технической базы по государственным и муниципальным программам направлено почти 1,4 млрд рублей. На эти деньги благоустраивают территории, меняют оконные блоки, ремонтируют инженерные сети, кровлю, пищеблоки, спортзалы и помещения школ. В рамках нацпроекта «Образование» будет модернизирована и будет закуплено оборудование в 131 школу, – отметила министр.

Для обеспечения антитеррористической безопасности по региональным госпрограммам в учебных заведениях заменят входные двери, отремонтируют ограждения и пути эвакуации, установят системы видеонаблюдения и кнопки тревожной сигнализации. Такие кнопки уже есть в 92% школ области, а до 1 сентября они будут установлены во всех.

Школы будут работать по тем же санитарным нормам, что и в прошлом году. По утрам детям и педагогам будут измерять температуру, усилят дезинфекционный режим, за классами закрепят отдельные кабинет. Учебный процесс будет организован по специальному списанию уроков, чтобы свести к минимуму пересечение потоков школьников. Также для учеников введут единое меню.

Праздничные линейки пройдут 1 сентября по классам (параллелям) на открытом воздухе с соблюдением масочного режима и всех санитарных норм.

Ремонт 7 из 12 малокомплектных школ будет закончен до начала учебного года. В пяти школах, на комплексный ремонт которых по поручению губернатора выделены дополнительные средства, работы закончат в конце октября. По поручению Алексея Дюмина составлен перечень первоочередных работ в 17 школах региона. Отремонтировать эти школы попросили жители. На ремонт и закупку оборудования нужно 51 млн рублей.

По поручению Владимира Путина Минпросвещения России разрабатывает программу капремонта школ. Чтобы подать заявку для участия в ней, нужно составить проектно-сметную документацию на 25 школ. На это нужно порядка 36 млн рублей.

Глава региона поручил министру финансов Тульской области Александру Климову проработать вопрос выделения средств, а главам муниципалитетов – лично контролировать соблюдение сроков ремонта школ. Кроме того, замминистру здравоохранения Михаилу Малишевскому и Алевтине Шевелевой поручено сделать максимально удобным для родителей получение медицинских справок, необходимых для предоставления в школу.