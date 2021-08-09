Под Дубной полицейскому пришлось стрелять в воздух, чтобы урезонить агрессора

Днём в понедельник в дежурную часть отделения полиции «Дубенское» поступило сообщение об агрессивном поведении жителя деревни Протасово. Родственники 48-летнего психически нездорового мужчины вызвали медицинскую бригаду для его госпитализации, но «пациент» повёл себя неадекватно, стал угрожать топором медикам и присутствовавшим на месте происшествия полицейским.

Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, чтобы пресечь противоправные действия, один из стражей порядка дважды выстрелил из табельного пистолета в воздух, после чего агрессора закрылся в своём доме и продолжил высказывать угрозы в адрес окружающих.

При участии сотрудников Росгвардии были организованы мероприятия по пресечению опасного поведения гражданина. Агрессивный мужчина задержан, никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят комплекс необходимых мероприятий по выяснению деталей случившегося. Правовую оценку инциденту дадут следственные органы.