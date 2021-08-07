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Туляк украл у пьяной подруги сварочный аппарат и бензотример

Туляк украл у пьяной подруги сварочный аппарат и бензотример

Он дождался, когда она достигнет состояния сильного опьянения и утащил инструменты из гаража.

Сотрудниками полиции в Туле установлен подозреваемый в краже. По предварительным данным, злоумышленник распивал алкоголь в частном доме у 30-летней женщины и обратил внимание на находящиеся в гараже сварочный аппарат и бензотример.

Когда подруга достигла состояния сильного опьянения, злоумышленник беспрепятственно зашёл в гараж и забрал вещи, после чего покинул место распития.

При проведении оперативных мероприятий полицейские сумели выяснить, что к краже причастен 39-летний неработающий ранее судимый мужчина. Сотрудники уголовного розыска выяснили его местонахождение. Подозреваемый признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 158 УК РФ.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:43 0
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Место
ТулаТульская область
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