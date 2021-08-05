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В Туле пропал 50-летний мужчина

В Туле пропал 50-летний мужчина

О судьбе Сергея Делягина ничего не известно со вчерашнего дня.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 50-летнего Сергея Делягина, который 4 августа ушёл из дома в Туле и не вернулся.

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы тёмно-коричневые с проседью, короткие, глаза серо-голубые. Одежда: бело-зелёная рубашка в клетку, тёмно-синие джинсы, бежевые ботинки.

Если вы видели пропавшего, звоните по телефонам: 8(800)700-54-52, 79207558155 или 112.

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