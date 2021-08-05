Тульские дорожники хотели спрятать от налоговой более 12,5 млн рублей

С 18 апреля по 15 июля 2019 года руководитель ООО «Дорстрой», осуществляющего деятельность по строительству автомобильных дорог, с целью сокрытия денег для уплаты недоимки по налогам и страховым взносам, производил расчеты с контрагентами без зачисления средств на расчетный счет предприятия.

Таким образом, от налогообложения сокрыто свыше 12,5 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.