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Тульские дорожники хотели спрятать от налоговой более 12,5 млн рублей

Тульские дорожники хотели спрятать от налоговой более 12,5 млн рублей

Но фокус не удался и теперь руководителю коммерческой организации придется понести наказание.

Ленинский районный  суд вынес решение по уголовному делу 34-летнего руководителя ООО «Дорстрой». Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 199.2 УК РФ – сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и страховым взносам, в особо крупном размере.

С 18 апреля по 15 июля 2019 года руководитель ООО «Дорстрой», осуществляющего деятельность по строительству автомобильных дорог, с целью сокрытия денег для уплаты недоимки по налогам и страховым взносам, производил расчеты с контрагентами без зачисления средств на расчетный счет предприятия.

Таким образом, от налогообложения сокрыто свыше 12,5 млн рублей.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 2 млн рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:24 +1
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