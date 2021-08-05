В Кимовске начала работу станция водоподготовки

Новый объект обеспечит чистой водой более двух тысяч жителей мкр. Южный и улицы Заводской.

Проблемы с качеством воды в Кимовске начались несколько десятилетий назад. Вода в домах жителей Южного микрорайона и улицы Заводской поступала мутная и ржавая. Пользоваться ей было практически невозможно.

Казалось, что решить вопрос уже не получится. Но во время визита губернатора жители обратились к Алексею Дюмину напрямую. Тогда строительство станции обезжелезивания включили в проект «Чистая вода».

5 августа долгожданную станцию обезжелезивания в Кимовске запустили.

Благодаря ей чистая вода появится в домах более двух тысяч жителей. На открытие приехал министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков.

Министр ЖКХ Тульской области Олег Дючков:

Олег Дючков – Станция была включена в проект «Чистая вода» по поручению губернатора Алексея Дюмина. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» из федерального бюджета были выделены средства на строительство. Объект был построен за 2020-2021 гг.. Станция современная, в ней проводится весь комплекс мероприятий по водоподготовке: умягчение и обезжелезивание. Теперь вода будет соответствовать всем нормативам и санитарным нормам.

Уполномоченный губернатора Тульской области Надежда Школкина:

Надежда Школкина – Я общалась с жителями, они просили администрацию решить проблему с грязной водой больше пятнадцати лет. Их слышали, но помочь не могли. Муниципальные власти просто не в силах были построить такую станцию водоочистки. Просьбу услышал Алексей Дюмин. Масштабные работы были проведены в рамках регионального проекта «Чистая вода». Это дорогого стоит. Без станции обезжелезивания проблему было не решить. Так что сегодня в Кимовске по-настоящему значимое событие.

Новая станция отвечает всем современным требованиям и работает автономно.

Директор по капитальному строительству компании «Биопласт» Антон Немков:

Антон Немков – Вода поступает на станцию из скважин, а затем проходит здесь очистку. очищенная вода подается с помощью насосной станции. Эта очистка поможет воде с большим содержанием железа соответствовать требованиям СанПиН. Станция выдает 500 куб. метров в сутки, но есть перспектива увеличения объема при необходимости.

На открытие станции водоочистки пришли и местные жители. Они хотели собственными глазами увидеть, как работает сооружение.

Елена Старостина – В южной части Кимовска я живу 28 лет. И когда только переехала сюда была в шоке от того, что за водой нужно ездить с тележкой. Весной по грязи это было невозможно. Я мама пятерых детей, представляете, как быстро в нашей семье заканчивается привезенная на тележке вода? 14 лет назад нам провели воду, но летом со снабжением были проблемы. В поливочный сезон воды не хватало. Так что станцию мы ждали с большой надеждой.

Ольга Белкина – Вода у нас была ржавая и грязная, можно сказать техническая. Мы жаловались везде, потому что пользоваться было невозможно. Чтобы техника не ломалась, у меня дома установлено три фильтра. Но и это помогало слабо. Надеемся, что теперь ситуация изменится, и вода наконец-то станет чистой.

Екатерина Сосновская – По утрам от воды шел отвратительный запах. На кастрюлях и чайнике была сильная накипь. От этого страдали все жители. Мы мечтали о чистой воде, и надеемся, что она такой и будет.

В рамках проекта «Чистая вода» с 2019 по 2024 годы в регионе запланировано строительство объектов водоснабжения на общую сумму порядка 1,3 млрд рублей.