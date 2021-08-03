Разборка между районами из-за девушки: установлен один из подозреваемых

Фото из архива Myslo.

Конфликт в тульском Волово случился 24 июля. После него в полицию обратились минимум 4 человека.

По факту хулиганских действий в поселке Волово Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.

По результатам проведённых мероприятий установлена причастность к хулиганским действиям 23-летнего неработающего ранее судимого жителя Узловой. Он задержан. Полицейские ведут дальнейшую работу по определению деталей происшествия и степени участия в незаконных действиях других возможных фигурантов.

Напомним, вечером 24 июля в группе «Подслушано Волово» было размещено сообщение о массовом избиении жителей поселка. Из поста следует, что в центр населенного пункта приехали несколько автомобилей, в которых находились неизвестные люди. Они якобы избивали всех, кто попадался на пути.

Кроме того, с корреспондентом Myslo по телефону связался местный житель. По имеющейся у него информации, нападавшие приехали из другого города Тульской области, а избиение было местью за обиду какого-то человека. По его словам, нападавших было около двух десятков. Они пригрозили, что избиения будут продолжены и прекратятся только после того, как им выдадут обидчика.

По нашей информации, речь идет о конфликте из-за девушки между двумя парнями — из Волово и Узловой. От одного из них дама ушла к другому. Узловский ревнивец вместе с друзьями приехал к оппоненту, чтобы решить этот вопрос «по-мужски».

Как стало известно Myslo, после этой истории в полицию обратились 4 человека, двое из которых очевидцы, остальные — участники конфликта. Также известно об одном пострадавшем.