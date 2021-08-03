Разборка между районами из-за девушки: установлен один из подозреваемых
Конфликт в тульском Волово случился 24 июля. После него в полицию обратились минимум 4 человека.
По факту хулиганских действий в поселке Волово Тульской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 213 УК РФ. Об этом сообщила пресс-служба УМВД региона.
По результатам проведённых мероприятий установлена причастность к хулиганским действиям 23-летнего неработающего ранее судимого жителя Узловой. Он задержан. Полицейские ведут дальнейшую работу по определению деталей происшествия и степени участия в незаконных действиях других возможных фигурантов.
Напомним, вечером 24 июля в группе «Подслушано Волово» было размещено сообщение о массовом избиении жителей поселка. Из поста следует, что в центр населенного пункта приехали несколько автомобилей, в которых находились неизвестные люди. Они якобы избивали всех, кто попадался на пути.