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Мотоциклист из Ефремова нарушил ПДД и врезался в шлагбаум

Мотоциклист из Ефремова нарушил ПДД и врезался в шлагбаум

ДТП произошло на железнодорожном переезде.

Вчера, 2 августа, на улице Карла Маркса в Ефремове произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 01.30 16-летний мотоциклист, не имеющий права управления транспортным средством, на ж/д переезде проехал на красный сигнал светофора и врезался в шлагбаум.

В результате аварии молодой человек получил различные травмы и был госпитализирован. Отметим, что юный водитель не имел защитной экипировки, а его мотоцикл, «ИЖ Планета-5», не был зарегистрирован в установленном законом порядке. 

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сегодня, в 11:31 0
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