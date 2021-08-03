Мотоциклист из Ефремова нарушил ПДД и врезался в шлагбаум

Вчера, 2 августа, на улице Карла Маркса в Ефремове произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 01.30 16-летний мотоциклист, не имеющий права управления транспортным средством, на ж/д переезде проехал на красный сигнал светофора и врезался в шлагбаум.

В результате аварии молодой человек получил различные травмы и был госпитализирован. Отметим, что юный водитель не имел защитной экипировки, а его мотоцикл, «ИЖ Планета-5», не был зарегистрирован в установленном законом порядке.