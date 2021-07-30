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В Туле разыскивают 14-летнюю девушку и 19-летнего парня

В Туле разыскивают 14-летнюю девушку и 19-летнего парня

Местонахождение обоих неизвестно с 27 июля. Предполагается, что они сбежали вместе.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил розыск двух человек.

Коловерда Диана Даминовна, 14 лет, деревня Барсуки.

Пропала днем 27 июля 2021 года.

Приметы: рост 160 см, xудощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, до плеч.

Была одета в белую футболку, синие шорты и белые кроссовки.

В тот же день, 27 июля, пропал житель Тулы Олег Юрьевич Якушин, 19 лет.

Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткие. Носит бороду.

Был одет в бордовую футболку, синие спортивные штаны, синие кроссовки.

Знаете, где искать пропавших? Звоните 8 (800) 700-54-52 или 112.

Юлия Королева
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:04 +2
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