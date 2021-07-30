В Туле разыскивают 14-летнюю девушку и 19-летнего парня
Местонахождение обоих неизвестно с 27 июля. Предполагается, что они сбежали вместе.
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» объявил розыск двух человек.
Коловерда Диана Даминовна, 14 лет, деревня Барсуки.
Пропала днем 27 июля 2021 года.
Приметы: рост 160 см, xудощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, до плеч.
Была одета в белую футболку, синие шорты и белые кроссовки.
В тот же день, 27 июля, пропал житель Тулы Олег Юрьевич Якушин, 19 лет.
Приметы: рост 182 см, нормального телосложения, глаза карие, волосы темно-русые, короткие. Носит бороду.
Был одет в бордовую футболку, синие спортивные штаны, синие кроссовки.
Знаете, где искать пропавших? Звоните 8 (800) 700-54-52 или 112.
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