В Тульской области ветерана Афганской войны «развели» на квартиру

Житель Суворова пробыл полноправным хозяином своей жилплощади 2 месяца. А потом узнал, что там прописаны знакомая и ее сын.

Смерть жены и «помощь» знакомой

В ноябре 2019 года 57-летний ветеран Афганской войны Валерий Лямин получил долгожданную субсидию на покупку жилья — 797 976 рублей. Через пару недель радость Ляминых будет омрачена ужасной новостью — у жены Валерия Павловича выявили онкологию.

– Нас поддерживали друзья и знакомые. А одна из них, Екатерина Т., даже порекомендовала уютную однокомнатную квартирку на улице Калинина. Ее мы и купили 2 декабря. К сожалению, состояние моей жены ухудшалось — она угасала на глазах. 9 февраля прошлого года ее не стало, — рассказывает Валерий Лямин.

В день смерти жены Лямин, который является инвалидом третьей группы и которому категорически нельзя употреблять спиртное, безбожно запил. Вышел из этого состояния в марте. Тогда и узнал, что он больше не хозяин своего жилья — кроме него там прописаны та самая 42-летняя Екатерина и ее 11-летний сын.

– Пришла квитанция за коммуналку, я обалдел — в графе количество проживающих нарисована цифра 3.

Перед тем как запить, я просил Екатерину Павловну помочь с похоронами. Она у меня в морге забирала паспорт, сказала, что всё сама оформит. Наверное, тогда этот фокус и провернула.

Я попросил приехать из Калуги дочку, мы пошли в паспортный стол и там выяснили, что имеется договор купли-продажи квартиры с моей подписью и что Екатерина — хозяйка моего законного жилья!

«Живи, Валерий Палыч, пока живется. А мне обидно до слёз…»

Лямин написал заявление в полицию, и после этого к нему пришла Екатерина — вернуть паспорт. И выразить свое недоумение и недовольство его действиями.

– Хлопает глазами и спрашивает, мол, чего шум навожу? Ведь она меня не бьет и не выгоняет из дома. Живи, говорит, Валерий Палыч, пока живется. Мне обидно до слёз — она теперь может в квартиру прописать кого угодно, а я не могу дарственную даже оформить.

Правоохранители не усмотрели в действиях Екатерины Т. криминала. А Калужская лаборатория судебной экспертизы провела почерковедческую экспертизу, которая доказала подлинность подписи Лямина, но с оговоркой: она была сделана под действием «сбивающих» факторов.

– Эти сбивающие факторы известны — алкогольное опьянение моего клиента, — говорит Анна Деева, законный представитель Лямина. — В день смерти его супруги эта Екатерина привезла в квартиру Валерия Павловича ящик водки. И контролировала попойки, наверное, для того, чтобы мой клиент, не дай Бог, не протрезвел. А когда дело дошло до суда, начался самый настоящий фарс со стороны этой женщины.

Сделка в морге и кредитные долги

На судебных заседаниях Екатерина и приглашенные ею свидетели в один голос твердили, что Лямин был трезв, когда подписывал договор купли-продажи. Более того, якобы он получил за свою квартиру немалые для Суворова деньги.

– Дескать, она взяла с собой в морг 700 000 рублей и там передала их Лямину. Без свидетелей и даже не взяв с него расписки.

Спрашиваем, откуда у вас деньги, она то заявит, что хранила их дома в трехлитровой банке, то скажет, что они у нее от продажи жилья. Деньги Лямину отдает в один день, а договор датирован следующим. И в нем, кстати, имеется нарушение — и Лямин, и Екатерина указаны там как покупатели, — продолжает Деева.

Вопрос о наличии у Екатерины внушительной суммы не случаен. Согласно сайту УФССП по Тульской области, долг женщины по кредитным задолженностям составляет примерно полтора миллиона рублей.

– Она работает в детском саду и вряд ли может похвастаться огромной зарплатой. Более того, даже ее мама в суде говорила, что она периодически берет деньги в долг. А еще после заключения договора купли-продажи она потащила Лямина в администрацию — подавать заявление на оказание материальной помощи. При этом сама это заявление написала, оставив свой телефон в качестве контактного. Мужчина, по ее словам, только что получил семьсот тысяч и на следующий день побежал просить у города тысячу. Ну самой не смешно?

Перерыв в процессе и вера в лучшее

Поговорить как следует с самой Екатериной у Myslo не получилось. Женщина, которую удалось застать на рабочем месте, категорически заявила, что мы ошиблись и она ничего не знает о «какой-то квартире».

– Молодой человек, покиньте учреждение, не нужно меня снимать! Я не знаю ни про какую квартиру и не понимаю, про кого вы говорите. Вы ошиблись и всё путаете. Сейчас охрана вас выведет, я ничего не знаю, — решительно заявила Екатерина Павловна, после чего ретировалась в здание детского сада.

Судебный процесс по данному делу идет уже шестой месяц и в настоящий момент приостановлен. Причина — психолого-психиатрическая экспертиза, назначенная Лямину.

– Экспертиза уже была проведена, и мы надеемся, что скоро дело вернут в суд, я еще верю в лучшее, — заключает Валерий Павлович. — Так как в моей квартире прописаны трое, то и суммы квитанций возросли. Но я оплачиваю только свою часть, следовательно, копится долг. Ситуация патовая.