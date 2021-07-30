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Три человека пострадали в ДТП в Щекинском районе

Три человека пострадали в ДТП в Щекинском районе

По предварительным данным, полученные ими травмы не опасны для жизни.

Днем 30 июля неподалеку от поселка Ясенки Щекинского района (М-2, подъезд к Туле, 37-й километр) столкнулись два легковых автомобиля. Об этом в редакцию Myslo сообщил пользователь Siberia.
 
По информации региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадали три человека. По предварительным данным, полученные ими травмы не опасны для жизни.
 
На момент публикации новости на месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, которым предстоит установить все обстоятельства случившегося.
 

 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 13:47 +2
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