Конкурентно и безопасно. Кампания по выборам депутатов Государственной Думы в Тульской области набирает обороты

Всего в выборах будут участвовать представители 15 политических партий, причем только одна партия собирает подписи избирателей, остальные освобождены от их сбора, поскольку имеют так называемые парламентские лицензии — их представители прошли в региональные парламенты, тем самым партии доказывают свою политическую состоятельность.

Из 15 партий своих кандидатов в Туле имеют только 10, но активность их очень неравномерна.

Довольно эпатажно проходит кампания партии «Новые люди». Они, например, выдвинули кандидатом в депутаты весьма оригинального блогера-музыканта, который приезжает сдавать документы в избирком на самокате и заполнил социальные сети публикациями, более похожими на юмористические передачи, чем на предвыборную агитацию. Посмотрим, оценят ли избиратели 19 сентября эту новизну подхода?

Партия «Зеленые» пока ограничились только фактом выдвижения кандидатов. А вот партия «Яблоко» вела довольно активную деятельность до официального старта кампании — выпускала газеты, проводила пикеты. А сейчас ее политической рекламы, активности в соцсетях и публичных мероприятий пока не видно.

Сходным образом действует и партия «Родина»: их представители – нередкие гости в СМИ региона, выходит собственная газета, проводятся пикеты.

Особенными являются и кампании «Коммунистов России» и партии «Пенсионеры за социальную справедливость». Кроме выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы эти партии выдвинули своих кандидатов на должность губернатора Тульской области. Они рассчитывают за счет губернаторской кампании добавить политические очки своим партиям и работают на увеличение узнаваемости и рост рейтинга своих лидеров.

Ведь не секрет, что участие в губернаторской гонке дает ее участникам неплохую «имиджевую» прибавку.

Особняком стоит кампания единственной партии, собирающей подписи избирателей, — «Российского общенародного союза». Эта политическая сила избрала очень необычный способ организации сбора подписей — через группу в одном из мессенджеров «РОС» объявляет точки сбора подписей и приглашает сторонников для подписания. Другой активности партия не проявляет, и продвижения ее идей незаметно в публичном пространстве.

Тем не менее все эти политические силы выдвинули не только кандидатов-одномандатников, но и партийные списки. Скорее всего, каждая из этих партий имеет не очень большие шансы на прохождение 5% барьера и допуска к распределению депутатских мандатов. Наиболее вероятно, что они рассчитывают набрать хотя бы 3% голосов избирателей, что даст возможность получать государственное финансирование на свою политическую деятельность.

Другую картину избиратели Тульской области видят в стане «парламентской четверки» — партий, уже представленных в Государственной Думе.

Активность кампаний этих партий на несколько порядков выше.

Партия ЛДПР регулярно выпускает газеты, проводит мероприятия, ее кандидаты выступают в СМИ по актуальным вопросам, и особая «фишка» партии ЛДПР — огромный, раскрашенный в цвета партии агитационный автобус, который колесит по региону, напоминая избирателям о партии Жириновского. Коммунисты из партии КПРФ, по всей видимости, избрали доминантой своей кампании агитацию за отмену пенсионной реформы. Они рассчитывают на свой базовый электорат, который регулярно и дисциплинированно ходит на выборы и поддерживает кандидатов от компартии. Для КПРФ в такой ситуации самой выгодной является «тихая» кампания — имеющихся убежденных избирателей-коммунистов с лихвой хватает на преодоление 5% барьера.

Самая активная кампания в нашем регионе традиционно проводится «Единой Россией» и ее кандидатами. Партия присутствует в информационном поле региона повсеместно — кандидаты активно работают с избирателями, выпущены многочисленные газеты, листовки, красочные баннеры. «Единая Россия» поддерживает инициативы губернатора Дюмина. Именно по его поручению «Единая Россия» организовала широкое обсуждение новой «Программы развития Тульской области» и собрала предложения жителей по развитию нашего региона.

Другой вектор активности проявляет объединенная из трех разных партий «Справедливая Россия — патриоты — за правду». На данном этапе агитации справороссы решили набрать политические очки за счет педалирования протестных настроений в отношении вакцинации от Covid-19.

Многие жители Тульской области видели соответствующие листовки и призывы оставить подпись против обязательной вакцинации.

В августе, последнем летнем месяце, нас ожидает усиление активности как партий, так и кандидатов. В общем избирательная кампания переходит в активную фазу.

Появятся еще сотни красивых баннеров, ярких листовок и красочных плакатов. Всевозможные кандидаты со страниц газет и лент социальных сетей будут убеждать избирателей в своих достоинствах, встречать жителей в пикетах и во дворах. Главное, что у всех избирателей есть реальная возможность выбора партии и кандидата, что называется, на любой вкус — 15 партий в «партийном» бюллетене и 10 кандидатов в депутаты в «одномандатном» дают большое поле для выбора.

В целом по стране выдвинуто 6389 кандидатов на 450 думских мандатов — получается, что «конкурс» около 14 человек на место! Пожалуй, повыше, чем в МГУ.

Главное для избирателей — внимательно разобраться в конкурирующих идеях и людях и сделать свой выбор в один из трех дней голосования — 17, 18 или 19 сентября.

А чтобы голосовать было не только удобно, но и безопасно, на всех УИКах избирателей будут ждать привычные уже санитайзеры, одноразовые маски и ручки и другие средства защиты от так изменившего нашу привычную жизнь Covidа.