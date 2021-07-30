Фото и видео: Lexus650.
В Туле «семерка» жестко подбила «буханку»: видео столкновения
По предварительной информации, в результате происшествия обошлось без серьезно пострадавших.
Пользователь нашего сайта Lexus650 поделился с редакцией кадрами аварии, очевидцем которой он стал. ДТП произошло вечером 29 июля на пересечении улиц Гоголевской и Глеба Успенского в Туле.
Судя по записи, в автоаварии виноват водитель «семерки», так как УАЗ «буханка» следовал по ул. Глеба Успенского, которая является главной.
Другие статьи по темам
Место