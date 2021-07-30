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В Туле «семерка» жестко подбила «буханку»: видео столкновения
Фото и видео: Lexus650.

В Туле «семерка» жестко подбила «буханку»: видео столкновения

По предварительной информации, в результате происшествия обошлось без серьезно пострадавших.

Пользователь нашего сайта Lexus650 поделился с редакцией кадрами аварии, очевидцем которой он стал. ДТП произошло вечером 29 июля на пересечении улиц Гоголевской и Глеба Успенского в Туле.
 
Судя по записи, в автоаварии виноват водитель «семерки», так как УАЗ «буханка» следовал по ул. Глеба Успенского, которая является главной.
 

 

Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:59 +6
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