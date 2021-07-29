новости
новости
Регистрация
«Накажи автохама»: маршрутка и соблазнительный красный

«Накажи автохама»: маршрутка и соблазнительный красный

Продолжаем публиковать материалы читателей.

Читательница прислала в редакцию кадры, снятые видеорегистратором ее автомобиля. На записи видно, как водитель маршрутки нарушает правила дорожного движения.
 
«Стали свидетелями, как водитель решил не дожидаться разрешающего сигнала светофора и проехал перекресток на красный свет. Дата 24.07.21, время 09.08, перекресток улиц Некрасова и Оборонной», – написала автор сообщения.
 

 
 
 

Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото.

Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД. В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!

Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).

Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7 (962) 272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Telegram принимаются круглосуточно.

Кстати, мы принимаем также фото и видео нарушений со стороны пешеходов.

Редакция оставляет за собой право не публиковать сообщения с незначительными или сомнительными нарушениями, некачественными фото и видео, на которых нарушение плохо различимо.

 

Сюжет: Автохам71
«Накажи автохама»: в Дубне водитель вынудил других нарушить ПДД
Дежурная часть
«Накажи автохама»: в Дубне водитель вынудил других нарушить ПДД
сегодня, в 15:05, 52 1070 2
«Накажи автохама»: А правда говорят, что из BMW не видно двойную сплошную и дорожные знаки?
Дежурная часть
«Накажи автохама»: А правда говорят, что из BMW не видно двойную сплошную и дорожные знаки?
вчера, в 14:16, 51 2212 3
«Накажи автохама»: два нарушителя на одном видео
Дежурная часть
«Накажи автохама»: два нарушителя на одном видео
вчера, в 07:42, 71 2029 1
«Накажи автохама»: опасный обгон через сплошную и на пешеходном переходе в Алексине
Дежурная часть
«Накажи автохама»: опасный обгон через сплошную и на пешеходном переходе в Алексине
26 июля, в 12:15, 52 1958 1
Все новости сюжета
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:01 +3
Другие статьи по темам
Событие
автохамнакажи автохама
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» потребовала отменить ЕГЭ
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ» потребовала отменить ЕГЭ
В Одоевском районе УАЗ «Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой
В Одоевском районе УАЗ «Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.