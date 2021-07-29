В Одоевском районе УАЗ «Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой
Машины получили сильные механические повреждения.
Днем 29 июля в Одоевском районе произошло ДТП. Как сообщил с места происшествия корреспондент Myslo, неподалеку от Северо-Ватцевского лесничества столкнулись УАЗ «Патриот» и легковой автомобиль.
По предварительной информации, водитель последнего выполнял обгон и на встречной полосе совершил столкновение с отечественным внедорожником. После удара УАЗ съехал в кювет.
«Пострадавших в результате происшествия нет», — прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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