В Одоевском районе УАЗ «Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой

Днем 29 июля в Одоевском районе произошло ДТП. Как сообщил с места происшествия корреспондент Myslo, неподалеку от Северо-Ватцевского лесничества столкнулись УАЗ «Патриот» и легковой автомобиль.

По предварительной информации, водитель последнего выполнял обгон и на встречной полосе совершил столкновение с отечественным внедорожником. После удара УАЗ съехал в кювет.

«Пострадавших в результате происшествия нет», — прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.