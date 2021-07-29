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В Одоевском районе УАЗ «Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой

В Одоевском районе УАЗ «Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой

Машины получили сильные механические повреждения.

Днем 29 июля в Одоевском районе произошло ДТП. Как сообщил с места происшествия корреспондент Myslo, неподалеку от Северо-Ватцевского лесничества столкнулись УАЗ «Патриот» и легковой автомобиль.
 
По предварительной информации, водитель последнего выполнял обгон и на встречной полосе совершил столкновение с отечественным внедорожником. После удара УАЗ съехал в кювет.

«Пострадавших в результате происшествия нет», — прокомментировали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
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В Одоевском районе «УАЗ Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой, Фото: 1
В Одоевском районе «УАЗ Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой, Фото: 2
В Одоевском районе «УАЗ Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой, Фото: 3
В Одоевском районе «УАЗ Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой, Фото: 4
В Одоевском районе «УАЗ Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой, Фото: 5
В Одоевском районе «УАЗ Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой, Фото: 6
В Одоевском районе «УАЗ Патриот» улетел в кювет после столкновения с легковушкой, Фото: 7
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Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Артем Жильцов
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