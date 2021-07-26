Профилактика гепатита: на вопросы туляков ответит главный внештатный инфекционист минздрава

28 июля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.

На вопросы жителей ответит Инна Мартюшова, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Тульской области.



Свои вопросы жители могут задать под анонсом эфира ВК, в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.