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Профилактика гепатита: на вопросы туляков ответит главный внештатный инфекционист минздрава

Профилактика гепатита: на вопросы туляков ответит главный внештатный инфекционист минздрава

Очередной прямой эфир состоится в рамках проекта «Отвечают врачи».

28 июля в 12.00 в официальной группе минздрава Тульской области «ВКонтакте» пройдет очередной эфир из цикла «Отвечают врачи». Он приурочен ко Всемирному дню борьбы с гепатитом.

На вопросы жителей ответит Инна Мартюшова, главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Тульской области.

Свои вопросы жители могут задать под анонсом эфира ВК, в личных сообщениях группы или в комментариях во время прямой трансляции.

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