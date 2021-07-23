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В карьере «Белые пески» водолазы нашли тело пропавшей 23-летней девушки
Фото: vk.com/poisk_71.

В карьере «Белые пески» водолазы нашли тело пропавшей 23-летней девушки

Трагедия случилась в Кимовском районе.

Пропавшую в Кимовском районе девушку нашли мертвой. 23-летняя Любовь П. пропала 17 июля во время отдыха на карьере «Белые пески». В течение нескольких дней ее разыскивали кинологи, водолазы, волонтеры поискового отряда «Поиск 71», а также просто неравнодушные люди.

Как сообщают поисковики, тело девушки было найдено 21 июля в карьере. По предварительной информации, причина смерти не носит криминального характера. 

Правоохранители установят все подробности происшествия.

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