В карьере «Белые пески» водолазы нашли тело пропавшей 23-летней девушки

Фото: vk.com/poisk_71.

Пропавшую в Кимовском районе девушку нашли мертвой. 23-летняя Любовь П. пропала 17 июля во время отдыха на карьере «Белые пески». В течение нескольких дней ее разыскивали кинологи, водолазы, волонтеры поискового отряда «Поиск 71», а также просто неравнодушные люди.

Как сообщают поисковики, тело девушки было найдено 21 июля в карьере. По предварительной информации, причина смерти не носит криминального характера.

Правоохранители установят все подробности происшествия.