новости
новости
Регистрация
В Туле 11-летнего подростка подозревают в краже велосипеда
Фото автора Philipp M: Pexels.

В Туле 11-летнего подростка подозревают в краже велосипеда

Накатавшись, предполагаемый злоумышленник отдал похищенное своим знакомым.

Полицейские устанавливают обстоятельства кражи велосипеда на одном из городских пляжей. По предварительной версии, 13-летний школьник оставил транспортное средство на какое-то время без присмотра, и этим воспользовался воришка. Стражи порядка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.
 
«При проведении оперативных мероприятий полицейские сумели выяснить, что к противоправному деянию может быть причастен гулявший у пруда 11-летний подросток. Предположительно, он взял чужой велосипед и поехал на нем кататься по городу. Накатавшись, подросток отдал транспортное средство своим знакомым», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия по установлению всех деталей случившегося.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 12:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
кражакриминалукрали велосипед
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Делать мир добрее: тульские волонтеры привезли подарки в приют для бездомных животных
Делать мир добрее: тульские волонтеры привезли подарки в приют для бездомных животных
Полиция проводит проверку по «заказному убийству» собаки в Ясногорском районе
Полиция проводит проверку по «заказному убийству» собаки в Ясногорском районе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.