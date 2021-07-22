В Туле 11-летнего подростка подозревают в краже велосипеда

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Полицейские устанавливают обстоятельства кражи велосипеда на одном из городских пляжей. По предварительной версии, 13-летний школьник оставил транспортное средство на какое-то время без присмотра, и этим воспользовался воришка. Стражи порядка возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ.

«При проведении оперативных мероприятий полицейские сумели выяснить, что к противоправному деянию может быть причастен гулявший у пруда 11-летний подросток. Предположительно, он взял чужой велосипед и поехал на нем кататься по городу. Накатавшись, подросток отдал транспортное средство своим знакомым», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия по установлению всех деталей случившегося.