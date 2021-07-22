Делать мир добрее: тульские волонтеры привезли подарки в приют для бездомных животных

Они привезли в подарок корм для собак и кошек, а также пеленки для животных.

Обитатели «Любимца» – четверолапые со своими непростыми судьбами. Собак сюда привозят после отравлений, отстрелов, попавших под автомобиль или просто выброшенных на улицу или отобранных у нерадивых хозяев. Примерно та же история и у кошек – потеряшки, выброшенные на произвол судьбы котята или оставленные где-то в коробке, случайно найденные.

«Агрессивных среди них нет», —говорят сотрудники приюта. Но есть те, которые боятся человека, агрессивны относительно враждебной к ним когда-то окружающей среды. Но с ними всегда можно найти контакт, и в чьих-то добрых руках эти животные будут чувствовать себя защищенными, станут верными друзьями. Они только с виду потерянные, а вообще такие же, как мы. Хотят любви и ласки. Именно поэтому каждого посетителя, зашедшего во двор приюта, встречают заливистым лаем – хотят, чтобы обратили внимание именно на них, погладили, почесали за ухом, а лучше всего – взяли бы в семью.

– Людей, которые нам помогают, много, – рассказывает администратор приюта Юлия Пурцен. – Эта помощь может быть разной. Мы благодарны людям, даже когда они просто распространяют информацию о наших питомцах, пытаются найти им семью. При этом нам всегда очень важна помощь как в расходных материалах для медицинских операций, так и физическая. У нас сложно с людьми, с финансированием. Поэтому, когда к нам приезжают, привозят подарки питомцам или делают адресную помощь для какой-то конкретной собаки, – это большое подспорье.

С волонтерами «Молодой Гвардии Единой России» у «Любимца» наладилось взаимодействие еще прошлой весной, когда началась первая волна пандемии коронавируса. Всем тогда было трудно, и здешние животные тоже оказались в непростой ситуации, о чем активисты узнали из публикаций в соцсетях. А когда в центре внезапно отключили воду, волонтеры привезли несколько пятилитровых бутылей, чтобы хватило на всех. Пока не решились проблемы с подачей воды, это было очень важно.

Но в общем сотрудничество началось настолько давно, что и сама Юлия улыбается вопросу, когда в приюте впервые появились молодогвардейцы:

– Я даже не помню, когда это случилось в первый раз. Это наши постоянные помощники, небезразличные к нашим проблемам. Мы благодарны им и за поддержку, и за неравнодушие.

Павел Астафьев, активист «Молодой Гвардии Единой России», представитель единого волонтерского штаба:

– Мы уже полтора года стараемся регулярно помогать «Любимцу». Это добро, а добро всегда вызывает отклик. Мне кажется, именно в этом и есть первостепенная задача волонтеров. И ребятам, которые привозят сюда наши подарки, это очень нравится, нельзя ведь не любить животных. Когда мы приезжали в приют в предыдущий раз, специально подготовили футболки, на которые нанесли цитаты известных людей о собаках, насколько они важны в жизни человека. Такое сотрудничество делает мир добрее. А это уже задача не просто волонтеров, а всех людей, которые живут на планете Земля.

Владислав Нагорный, активист единого волонтерского штаба:

– Если говорить об эмоциях, которые я сейчас испытываю, в первую очередь это радость от того, что есть люди, которые занимаются подобной деятельностью. Я также рад тому, что именно наши волонтеры взяли шефство над приютом и регулярно сюда приезжают. Когда обычные люди в наше непростое время находят возможности, в том числе и финансовые, помогать тем, кто попал в сложную ситуацию, – это ведь здорово. На мой взгляд, это один из критериев здоровья общества. Многие, как мне рассказали, приезжают сюда с детьми. И это тоже важно – научить ребенка правильно относиться к окружающему миру. Это часть хорошего воспитания.