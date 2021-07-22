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Полиция проводит проверку по «заказному убийству» собаки в Ясногорском районе

Полиция проводит проверку по «заказному убийству» собаки в Ясногорском районе

Мужчина, которого местные обвиняют в убийстве, уверяет: он оборонялся.

21 июля в редакцию Myslo обратились жители села Верхнее Красино Ясногорского района. По их словам, у них убили собаку, которую подкармливало всё село.

«Одна из жительниц села заказала собаку местному жителю, за вознаграждение — самогон, — пишут люди. — 

Он попросту придушил собаку, еще и принес ее на порог заказчице, мол, полюбуйся…

Труп собаки они выкинули в мусорный бак. Дети сами нашли его и похоронили».

После нашей публикации делом занялась полиция. Как стало известно Myslo, личность мужчины установлена. Однако он сказал, что убил собаку в целях самообороны, потому что она на него напала. Так это или нет, предстоит установить полицейским. 

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убили собакуЯсногорский район
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