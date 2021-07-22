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Студент ТулГУ лишился свободы за рассылку порнокартинок
Фото: архив Myslo.

Студент ТулГУ лишился свободы за рассылку порнокартинок

Непотребные снимки молодой человек отправлял чаще всего несовершеннолетним.

В Туле 24-летний молодой человек признан виновным в незаконном обороте порнографических материалов, в том числе с изображением несовершеннолетних.

По информации Myslo, студент 4-го курса ТулГУ рассылал порнографические фотографии в соцсетях. Чаще всего – несовершеннолетним. В деле у ранее не судимого туляка насчитывалось 14 эпизодов. 

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 15:25 +4
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