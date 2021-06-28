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Студента ТулГУ осудят за рассылку порнокартинок несовершеннолетним
Фото: архив Myslo.

Студента ТулГУ осудят за рассылку порнокартинок несовершеннолетним

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы.

В Туле 24-летний молодой человек обвиняется в незаконном обороте порнографических материалов.

По информации Myslo, студент 4-го курса ТулГУ рассылал порнографические фотографии несовершеннолетним. В деле у ранее не судимого туляка 14 эпизодов. Если его вина будет доказана, ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

Данное уголовное дело было расследовано СУ СКР по Тульской области по Центральному району города Тулы, а обвинение по уголовному делу в суде поддерживает прокуратура Центрального района.

Артем Жильцов
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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 13:38 +1
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