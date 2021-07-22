Фото: ГУ МЧС России по ТО и vk.com/uzlovaya_nesluhi.
В Узловой в подъезде восьмиэтажки загорелась мебель: пожарные спасли 10 человек
Работали несколько пожарных расчетов. Часть жильцов пришлось эвакуировать.
Днем 22 июля в подъезде восьмиэтажного дома №33 по ул. Горького в Узловой произошел пожар. Об этом в паблике «Узловая | Не Слухи» сообщили очевидцы.
По данным пресс-службы регионального МЧС, информация о пожаре поступила в 13:07. К моменту прибытия огнеборцев из окон подъезда шел дым, а на лестничной клетке шестого этажа открытым пламенем горели кресло и несколько стульев.
В ходе работы пожарные эвакуировали 11 жильцов дома. Кроме того, звенья газодымозащитной службы с применением спасательных устройств вывели на улицу десять человек, в том числе семь детей.
Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания устанавливается.
Галерея
Другие статьи по темам
Событие
Место