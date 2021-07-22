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В Узловой в подъезде восьмиэтажки загорелась мебель: пожарные спасли 10 человек
Фото: ГУ МЧС России по ТО и vk.com/uzlovaya_nesluhi.

В Узловой в подъезде восьмиэтажки загорелась мебель: пожарные спасли 10 человек

Работали несколько пожарных расчетов. Часть жильцов пришлось эвакуировать.

Днем 22 июля в подъезде восьмиэтажного дома №33 по ул. Горького в Узловой произошел пожар. Об этом в паблике «Узловая | Не Слухи» сообщили очевидцы.
 
По данным пресс-службы регионального МЧС, информация о пожаре поступила в 13:07. К моменту прибытия огнеборцев из окон подъезда шел дым, а на лестничной клетке шестого этажа открытым пламенем горели кресло и несколько стульев. 
 
 
В ходе работы пожарные эвакуировали 11 жильцов дома. Кроме того, звенья газодымозащитной службы с применением спасательных устройств вывели на улицу десять человек, в том числе семь детей.
 
Пострадавших в результате происшествия нет. Причина возгорания устанавливается.
 

 

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В Узловой в подъезде восьмиэтажки загорелась мебель, Фото: 1
В Узловой в подъезде восьмиэтажки загорелась мебель, Фото: 2
В Узловой в подъезде восьмиэтажки загорелась мебель, Фото: 3
В Узловой в подъезде восьмиэтажки загорелась мебель, Фото: 4
В Узловой в подъезде восьмиэтажки загорелась мебель, Фото: 5
В Узловой в подъезде восьмиэтажки загорелась мебель, Фото: 6
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:31 +2
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Место
Тульская областьУзловая
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