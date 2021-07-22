Когда анонимно — нормально: туляков приглашают рассказать свои самые стыдные истории

29 июля в Тульском историко-архитектурном музее состоится интерактивный музыкальный соло-перформанс. Проект Ильи Комарова и Триксы Арнольд из Цюриха — это художественное исследование темы стыда, которое началось с изготовления устройств по накоплению личных историй — «стыдоматов».

На мероприятии ведущий будет общаться с публикой и рассказывать постыдные истории в сопровождении музыкальных номеров. Поделиться историей и внести свою лепту в архив стыда может любой желающий прямо во время перформанса, а также анонимно — при помощи «стыдофона» и на сайте проекта.

Основу перформанса составили истории, собранные при помощи различных устройств. Например, в Швейцарии построили кабинку-исповедальню, в Пакистане установили шатёр, в котором проходили коллективные обсуждения, а в России придумали портативный «стыдофон».

Помимо Тулы участники швейцарского коллектива проедут полстраны – из Екатеринбурга в Санкт-Петербург.



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