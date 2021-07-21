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Пропавшие в Тульской области подростки уже сбегали из дома

Пропавшие в Тульской области подростки уже сбегали из дома

Поиски пропавших идут полным ходом.

В Узловой разыскивают трех мальчиков, которые 20 июля ушли гулять в Узловой и до сих пор не вернулись, на связь они не выходят:

  • Дильдин Павел Николаевич, 13 лет,
  • Жугаров Тимофей Олегович, 13 лет,
  • Жугаров Даниил Олегович, 16 лет.

По информации Myslo, пропавшие склонны к уходам из дома и сбегают уже не в первый раз. 

В УМВД России по Тульской области сообщили, что полицией принимаются все необходимые меры для установления местонахождения подростков.

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