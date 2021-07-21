Пропавшие в Тульской области подростки уже сбегали из дома

В Узловой разыскивают трех мальчиков, которые 20 июля ушли гулять в Узловой и до сих пор не вернулись, на связь они не выходят:

Дильдин Павел Николаевич, 13 лет,

Жугаров Тимофей Олегович, 13 лет,

Жугаров Даниил Олегович, 16 лет.

По информации Myslo, пропавшие склонны к уходам из дома и сбегают уже не в первый раз.

В УМВД России по Тульской области сообщили, что полицией принимаются все необходимые меры для установления местонахождения подростков.