Пропавшие в Тульской области подростки уже сбегали из дома
Поиски пропавших идут полным ходом.
В Узловой разыскивают трех мальчиков, которые 20 июля ушли гулять в Узловой и до сих пор не вернулись, на связь они не выходят:
- Дильдин Павел Николаевич, 13 лет,
- Жугаров Тимофей Олегович, 13 лет,
- Жугаров Даниил Олегович, 16 лет.
По информации Myslo, пропавшие склонны к уходам из дома и сбегают уже не в первый раз.
В УМВД России по Тульской области сообщили, что полицией принимаются все необходимые меры для установления местонахождения подростков.