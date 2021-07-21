В Туле почти за два месяца в ДТП пострадали 22 пешехода, трое погибли

Фото УГИБДД по Тульской области.

С 1 июня на территории Тулы произошло 25 фактов наездов на пешеходов, в которых три человека погибли и 22 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.



Вместе с тем, 16 июля произошел наезд на пешехода, в результате которого 31-летняя женщина, переходившая проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, в тяжелом состоянии была госпитализирована.



ГИБДД напоминает, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за нарушения Правил дорожного движения именно пешеходами. Зачастую это переход проезжей части дороги в неположенном месте или на запрещающий сигнала светофора.