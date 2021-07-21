Фото УГИБДД по Тульской области.
В Туле почти за два месяца в ДТП пострадали 22 пешехода, трое погибли
В большинстве случаев виновниками происшествий были пешие участники дорожного движения.
С 1 июня на территории Тулы произошло 25 фактов наездов на пешеходов, в которых три человека погибли и 22 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.
Вместе с тем, 16 июля произошел наезд на пешехода, в результате которого 31-летняя женщина, переходившая проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, в тяжелом состоянии была госпитализирована.
ГИБДД напоминает, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за нарушения Правил дорожного движения именно пешеходами. Зачастую это переход проезжей части дороги в неположенном месте или на запрещающий сигнала светофора.
Госавтоинспекция Тулы призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, быть внимательными и осторожными, в темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными на дороге.
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