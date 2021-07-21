новости
новости
Регистрация
В Туле почти за два месяца в ДТП пострадали 22 пешехода, трое погибли
Фото УГИБДД по Тульской области.

В Туле почти за два месяца в ДТП пострадали 22 пешехода, трое погибли

В большинстве случаев виновниками происшествий были пешие участники дорожного движения.

С 1 июня на территории Тулы произошло 25 фактов наездов на пешеходов, в которых три человека погибли и 22 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает тульская Госавтоинспекция.

Вместе с тем, 16 июля произошел наезд на пешехода, в результате которого 31-летняя женщина, переходившая проезжую часть дороги в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода, в тяжелом состоянии была госпитализирована.

ГИБДД напоминает, что большинство дорожно-транспортных происшествий происходит из-за нарушения Правил дорожного движения именно пешеходами. Зачастую это переход проезжей части дороги в неположенном месте или на запрещающий сигнала светофора.
 

Госавтоинспекция Тулы призывает всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД, быть внимательными и осторожными, в темное время суток обязательно использовать световозвращающие элементы на одежде, чтобы быть заметными на дороге.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 15:59 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПДТП с пешеходами
Место
Тула
Прочее
пострадавшие
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле сбитый машиной пенсионер подлетел вверх ногами: видео
В Туле сбитый машиной пенсионер подлетел вверх ногами: видео
Заведующая дубенским детским садиком попалась на «мертвых душах»
Заведующая дубенским детским садиком попалась на «мертвых душах»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.