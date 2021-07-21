В Туле сбитый машиной пенсионер подлетел вверх ногами: видео

Утром 21 июля на пересечении улиц Ползунова и Оружейной в Туле легковой автомобиль ВАЗ-21110 сбил пешехода. Видеозапись с моментом происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, что пострадавший подлетел вверх ногами и с него слетел ботинок.

«Водитель, мужчина 1974 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1949 года рождения. По предварительной информации, последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчине оказывалась медицинская помощь без дальнейшей госпитализации», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

По словам очевидцев, после ДТП водитель вышел из авто и накричал на пострадавшего.