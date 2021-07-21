новости
новости
Регистрация
В Туле сбитый машиной пенсионер подлетел вверх ногами: видео

В Туле сбитый машиной пенсионер подлетел вверх ногами: видео

По данным Госавтоинспекции, пожилой мужчина отказался от госпитализации.

Утром 21 июля на пересечении улиц Ползунова и Оружейной в Туле легковой автомобиль ВАЗ-21110 сбил пешехода. Видеозапись с моментом происшествия появилась в социальных сетях. На кадрах видно, что пострадавший подлетел вверх ногами и с него слетел ботинок.
 
«Водитель, мужчина 1974 года рождения, совершил наезд на пешехода, мужчину 1949 года рождения. По предварительной информации, последний пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчине оказывалась медицинская помощь без дальнейшей госпитализации», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.
 
По словам очевидцев, после ДТП водитель вышел из авто и накричал на пострадавшего.
 
 
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:27 0
Другие статьи по темам
Событие
ДТПнаезд на пешеходапроисшествия
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

ПМХ объявил операционные результаты за первое полугодие 2021 года
ПМХ объявил операционные результаты за первое полугодие 2021 года
В Туле почти за два месяца в ДТП пострадали 22 пешехода, трое погибли
В Туле почти за два месяца в ДТП пострадали 22 пешехода, трое погибли
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.