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Заведующая дубенским детским садиком попалась на «мертвых душах»
Фото автора Polina Tankilevitch: Pexels.

Заведующая дубенским детским садиком попалась на «мертвых душах»

За два года женщина присвоила более 180 тысяч рублей.

В Одоеве Тульской области суд вынес приговор 66-летней бывшей заведующей детским садиком в поселке Дубна. Женщину признали виновной в мошенничестве с использованием служебного положения.
 
В ходе следствия было установлено, что в период с 2015 по 2017 год она фиктивно взяла на работу своих знакомых. Их зарплату и другие выплаты она присвоила, причинив району ущерб в размере более 180 тысяч рублей.
 
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к наказанию в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Кроме того, пенсионерку на два года лишили права занимать определенные должности в государственных и муниципальных учреждениях.
 
Причиненный женщиной ущерб был добровольно возмещен в полном объеме, приговор в законную силу пока не вступил.
Сергей Стариков
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:06 +3
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Тульская областьОдоевский районДубенский район
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