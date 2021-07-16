Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 154 случая заболевания и 7 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 154 случая коронавируса, 58 человек выздоровели, семь скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 220 жителей региона, 40 219 вылечились, 2326 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:16, 4 1548 -1
вчера, в 09:22, 78 2382 -13
14 июля, в 11:31, 18 1785 -7
14 июля, в 10:15, 51 1608 -3
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