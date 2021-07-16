Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 154 случая заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 154 случая коронавируса, 58 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 220 жителей региона, 40 219 вылечились, 2326 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая: