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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 154 случая заболевания и 7 смертей

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 154 случая заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 154 случая коронавируса, 58 человек выздоровели, семь скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 45 220 жителей региона, 40 219 вылечились, 2326 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
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