В Тульской области пропала 28-летняя Полина Табалаева
Местонахождение девушки неизвестно с 14 июля 2021 года.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиск Полины Аркадьевны Табалаевой из Новомосковска. Известно, что 14 июля 2021 года она ушла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, длинные.
Была одета: серая футболка с надписями, бежевые шорты, сиреневые кроссовки. С собой черная сумка.
Особые приметы: есть татуировки.
Если вы видели Полину или знаете, где она, звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.
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