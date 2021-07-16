В Тульской области пропала 28-летняя Полина Табалаева

Местонахождение девушки неизвестно с 14 июля 2021 года.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиск Полины Аркадьевны Табалаевой из Новомосковска. Известно, что 14 июля 2021 года она ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, длинные.



Была одета: серая футболка с надписями, бежевые шорты, сиреневые кроссовки. С собой черная сумка.



Особые приметы: есть татуировки.