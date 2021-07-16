новости
новости
Регистрация
В Тульской области пропала 28-летняя Полина Табалаева

В Тульской области пропала 28-летняя Полина Табалаева

Местонахождение девушки неизвестно с 14 июля 2021 года.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» объявили поиск Полины Аркадьевны Табалаевой из Новомосковска. Известно, что 14 июля 2021 года она ушла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 163 см, нормального телосложения, глаза серо-голубые, волосы темно-русые, длинные.

Была одета: серая футболка с надписями, бежевые шорты, сиреневые кроссовки. С собой черная сумка.

Особые приметы: есть татуировки.

Если вы видели Полину или знаете, где она, звоните: 8 (800) 700-54-52, 8 (953) 443-14-80 или 112.

 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 12:14 +1
Другие статьи по темам
Люди
Полина Табалаева
Место
Тульская областьНовомосковск
Прочее
поиск пропавшихпропала женщинапоисковый отряд Лиза Алертвнимание розыск
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Скрывшийся после наезда на велосипедистку водитель установлен и наказан
Скрывшийся после наезда на велосипедистку водитель установлен и наказан
Задержание начальника отдела полиции «Ленинский»: подробности
Задержание начальника отдела полиции «Ленинский»: подробности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.