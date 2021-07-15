Сотрудники УФСБ по Тульской области задержали начальника отдела полиции «Ленинский»

По предварительной информации, его могут подозревать в коррупции.

Днем 15 июля в отдел полиции «Ленинский» нагрянули сотрудники ФСБ. По словам очевидца, задержали руководителя райотдела Игоря Дождева. По предварительной информации, причиной визита спецслужбы могли стать подозрения в коррупционных проявлениях.

«В УМВД России по Тульской области будет назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения причастности указанного сотрудника к совершению противоправного деяния он будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители, ответственные за профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.