Сотрудники УФСБ по Тульской области задержали начальника отдела полиции «Ленинский»
По предварительной информации, его могут подозревать в коррупции.
Днем 15 июля в отдел полиции «Ленинский» нагрянули сотрудники ФСБ. По словам очевидца, задержали руководителя райотдела Игоря Дождева. По предварительной информации, причиной визита спецслужбы могли стать подозрения в коррупционных проявлениях.
«В УМВД России по Тульской области будет назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения причастности указанного сотрудника к совершению противоправного деяния он будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители, ответственные за профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
Напомним, о назначении Игоря Дождева на должность начальника отдела полиции «Ленинский» стало известно 14 сентября 2020 года.
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