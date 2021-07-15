новости
новости
Регистрация
Сотрудники УФСБ по Тульской области задержали начальника отдела полиции «Ленинский»

Сотрудники УФСБ по Тульской области задержали начальника отдела полиции «Ленинский»

По предварительной информации, его могут подозревать в коррупции.

Днем 15 июля в отдел полиции «Ленинский» нагрянули сотрудники ФСБ. По словам очевидца, задержали руководителя райотдела Игоря Дождева. По предварительной информации, причиной визита спецслужбы могли стать подозрения в коррупционных проявлениях.
 
«В УМВД России по Тульской области будет назначено проведение служебной проверки. В случае подтверждения причастности указанного сотрудника к совершению противоправного деяния он будет уволен со службы в органах внутренних дел по отрицательным основаниям. Кроме того, к строгой дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители, ответственные за профилактику преступлений и правонарушений среди личного состава», — прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
Напомним, о назначении Игоря Дождева на должность начальника отдела полиции «Ленинский» стало известно 14 сентября 2020 года.
Сергей Стариков
Есть интересная история, новость, фото или видео? Телефон корреспондента рубрики «Дежурная часть» Сергея Старикова +79622720202. Звоните в рабочее время, или пишите на WhatsApp (круглосуточно). Телефон редакции 57-07-07. Или пишите:
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
вчера, в 22:52 +7
Другие статьи по темам
Событие
полицияумвдУМВД России по Тульской областикоррупцияфсб
Место
ТулаТульская область
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Суворове воры ночью спилили металлический забор
В Суворове воры ночью спилили металлический забор
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.