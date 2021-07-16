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На Орловском шоссе водитель Hyundai Solaris сбил девушку
Фото: Анастасия Ц.

На Орловском шоссе водитель Hyundai Solaris сбил девушку

Пострадавшая госпитализирована с различными травмами.

Как стало известно Myslo, в пятницу, 16 июля, в 19.40, на Орловском шоссе в Туле, в районе дома № 90 произошло ДТП с участием пешехода.

По информации региональной Госавтоинспекции, по предварительным данным, 34-летний водитель Hyundai Solaris сбил девушку 1990 года рождения, которая переходила проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована с травмами.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 21:01 0
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ТулаОрловское шоссе
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