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Туляков приглашают на службу в органы принудительного исполнения
Фото: r86.fssp.gov.ru.

Туляков приглашают на службу в органы принудительного исполнения

Основные требования к соискателям – возраст от 18 до 40 лет, наличие образования и хорошая физподготовка.

В УФССП России по Тульской области проводится набор сотрудников на различные должности. На службу в ведомство вправе поступать граждане не моложе 18 лет, соответствующие квалификационным требованиям и способные по своим личным и деловым качествам, физподготовке и состоянию здоровья исполнять должностные обязанности.

Предельный возраст поступления на службу в органы принудительного исполнения – 40 лет. Подробности можно найти здесь или обратиться по телефонам отдела кадров Управления: 35-94-20 и 35-57-79.

 

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