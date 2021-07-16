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Момент страшного ДТП в Щекинском районе попал на видео: в аварии погибли два человека
Видео vk.com/dtp_orel.

Момент страшного ДТП в Щекинском районе попал на видео: в аварии погибли два человека

Похоже, всему виной стал обгон справа.

Авария произошла 13 июля на трассе М2 в Щекинском районе. По предварительной информации, во время обгона справа Mitsubishi задел грузовик MAN, легковушку вынесло на встречку, где она попала под грузовую «Газель».
 

Лобовое столкновение было такой силы, что из-за деформации от корпуса Mitsubishi Lancer осталось около половины.
 
 
Водитель Mitsubishi Lancer, 26-летний житель Ростовской области, и его 23-летняя пассажирка скончались в больнице. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 09:25 +2
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