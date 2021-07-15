Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.
В Плавском районе спасатели обезвредили «эхо войны»
В одной из деревень был найден артиллерийский снаряд.
Сотрудники группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили опасную находку.
Артиллерийский снаряд калибра 20 мм времен Великой Отечественной войны был обнаружен местными жителями при проведении сельскохозяйственных работ.
Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы нашли мину, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
- дождитесь прибытия оперативных служб.
При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 01 или 112.
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