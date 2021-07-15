Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Плавском районе спасатели обезвредили «эхо войны»

В одной из деревень был найден артиллерийский снаряд.

Сотрудники группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили опасную находку. Артиллерийский снаряд калибра 20 мм времен Великой Отечественной войны был обнаружен местными жителями при проведении сельскохозяйственных работ. Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы нашли мину, гранату или снаряд: не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,

немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,

не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,

запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,

дождитесь прибытия оперативных служб. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 01 или 112.