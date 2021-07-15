новости
новости
Регистрация
В Плавском районе спасатели обезвредили «эхо войны»
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

В Плавском районе спасатели обезвредили «эхо войны»

В одной из деревень был найден артиллерийский снаряд.

Сотрудники группы выполнения специальных работ областной поисково-спасательной службы ГУ ТО «Управление противопожарной службы» обезвредили опасную находку.

Артиллерийский снаряд калибра 20 мм времен Великой Отечественной войны был обнаружен местными жителями при проведении сельскохозяйственных работ.

Уважаемые жители и гости Тульской области! Если вы нашли мину, гранату или снаряд:

  • не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету,
  • немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения,
  • не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку,
  • запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета,
  • дождитесь прибытия оперативных служб.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефону 01 или 112.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 09:09 +1
Другие статьи по темам
Событие
ГУ МЧС России по Тульской областиопасная находкаартиллерийский снарядбоеприпас времён ВОВ
Место
Тульская областьПлавский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Момент страшного ДТП в Щекинском районе попал на видео: в аварии погибли два человека
Момент страшного ДТП в Щекинском районе попал на видео: в аварии погибли два человека
Более половины сотрудников ПМХ прошли вакцинацию от коронавируса
Более половины сотрудников ПМХ прошли вакцинацию от коронавируса
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.