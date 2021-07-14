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Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 153 случая заболевания и 7 смертей

Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 153 случая заболевания и 7 смертей

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 153 случая коронавируса, 55 человек выздоровели, 7 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 44 915 жителей региона, 40 106 вылечились, 2311 умерли.

Ситуация в российских регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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