Статистика по коронавирусу за сутки: в Тульской области 153 случая заболевания и 7 смертей
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 153 случая коронавируса, 55 человек выздоровели, 7 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 44 915 жителей региона, 40 106 вылечились, 2311 умерли.
Ситуация в российских регионах за сутки следующая:
сегодня, в 10:15, 44 837 -2
вчера, в 11:40, 72 1593 -5
12 июля, в 16:28, 5 1498 -8
12 июля, в 16:03, 28 3928 -11
Другие статьи по темам
Место