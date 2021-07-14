«Накажи автохама»: поворот не туда, или Путешествие под «кирпич»

Роман поделился с нами видео, снятым на ул. Вильямса в Туле, в районе остановки «Областная больница». Скорее всего, водитель Lada Kalina проглядел знак «Въезд запрещен», так как нам не удалось придумать другие варианты произошедшего.

Впрочем, причина нарушения ПДД в этом случае не важна — на дороге нужно всегда быть предельно внимательным.