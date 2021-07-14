Фото: УГИБДД России по Тульской области.
Два подростка пострадали в ДТП в Тульской области
Пострадавшие ехали на незарегистрированном мопеде без защитной экипировки.
Вчера, 13 июля, на улице Гагарина в Узловой произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.
В 23.10 23-летний водитель автомобиля Lada Priora не предоставил преимущества водителю мопеда при повороте налево. В результате аварии пострадали 16-летний водитель мопеда и его 17-летний пассажир.
Отметим, что мопед не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а водитель и пассажир находились без защитной экипировки.
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