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Два подростка пострадали в ДТП в Тульской области
Фото: УГИБДД России по Тульской области.

Два подростка пострадали в ДТП в Тульской области

Пострадавшие ехали на незарегистрированном мопеде без защитной экипировки.

Вчера, 13 июля, на улице Гагарина в Узловой произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 23.10 23-летний водитель автомобиля Lada Priora не предоставил преимущества водителю мопеда при повороте налево. В результате аварии пострадали 16-летний водитель мопеда и его 17-летний пассажир. 

Отметим, что мопед не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а водитель и пассажир находились без защитной экипировки. 

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