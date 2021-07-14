Два подростка пострадали в ДТП в Тульской области

Фото: УГИБДД России по Тульской области.

Пострадавшие ехали на незарегистрированном мопеде без защитной экипировки.

Вчера, 13 июля, на улице Гагарина в Узловой произошло ДТП, сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 23.10 23-летний водитель автомобиля Lada Priora не предоставил преимущества водителю мопеда при повороте налево. В результате аварии пострадали 16-летний водитель мопеда и его 17-летний пассажир.

Отметим, что мопед не был зарегистрирован в установленном законом порядке, а водитель и пассажир находились без защитной экипировки.