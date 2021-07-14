«Покиньте наши карьеры и пруды!»: туляки обсуждают обращение к москвичам в соцсетях
В соцсети «ВКонтакте» пользователи разделились на два лагеря.
– Хочу обратиться конкретно к москвичам
Правда, о каких именно водоемах идет речь, не уточняется. Как и не сообщается причина такого негатива в адрес жителей Москвы и Подмосковья. Как предполагают пользователи, речь идет о Кондуках и прочих распиаренных в Сети местах отдыха, на которых сейчас буквально яблоку негде упасть. Причем большинство автомобилей действительно со столичными номерами.
В комментариях некоторые осудили автора сообщения.
– Только неадекватный человек может думать, что он вправе решать, где ходить людям, а где нет, и куда им можно ездить, а куда нет. Вот когда выкупите данную территорию себе в собственность, тогда и решайте, кого пускать, – написала Екатерина Б.
– Этому анону [анонимному пользователю], наверное, не понравился мусор или заняли его место. Но там мусорят не только москвичи, но и местные свиньи. Они же не знают, что после себя надо убрать мусор, – пишет Александр В.
Нашлись и те, кто поддержал автора, отметив, что приезжие довольно часто оставляют после себя горы мусора.
Друзья, а что вы думаете об этой ситуации? Делитесь мнением в комментариях!