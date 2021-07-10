Одна в кустах, вторая – в хлам: под Тулой олень выбежал на дорогу и спровоцировал ДТП
Авария произошла на Калужском шоссе в ночь на 10 июля.
Как сообщают очевидцы, в ночь на субботу на Калужском шоссе, недалеко от пос. Иншинский произошла серьёзная авария, причиной которой стал внезапно выскочивший на проезжую часть олень.
По предварительным данным, столкнулись две встречные легковушки – Chevrolet Niva и Daewoo Nexia. От удара «Нива» улетела в кювет, второй автомобиль, по словам очевидца разбился «в хлам». Животное погибло.
Информации о пострадавших пока не поступало. Все причины и обстоятельства происшествия предстоит установить сотрудникам ГИБДД.
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