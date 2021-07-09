В Алексинском районе потерялся пенсионер

Александр Филиппов ушёл из дома 9 июля и не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 71-летнего жителя с. Сенево Алексинского района Александра Константиновича Филиппова. Он пропал 9 июля.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, лысый, глаза карие. Одежда: предположительно, светлая рубашка в полоску, светлые шорты и чёрные сланцы.