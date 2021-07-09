В Алексинском районе потерялся пенсионер
Александр Филиппов ушёл из дома 9 июля и не вернулся.
Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 71-летнего жителя с. Сенево Алексинского района Александра Константиновича Филиппова. Он пропал 9 июля.
Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, лысый, глаза карие. Одежда: предположительно, светлая рубашка в полоску, светлые шорты и чёрные сланцы.
Мужчина не ориентируется в пространстве! Видели его? Звоните: 8(800)700-54-52, 8(920)755-81-55 или 112.
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