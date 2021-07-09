новости
новости
Регистрация
В Алексинском районе потерялся пенсионер

В Алексинском районе потерялся пенсионер

Александр Филиппов ушёл из дома 9 июля и не вернулся.

Волонтёры отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона оказать содействие в поисках 71-летнего жителя с. Сенево Алексинского района Александра Константиновича Филиппова. Он пропал 9 июля.

Приметы: рост 165 см, худощавого телосложения, лысый, глаза карие. Одежда: предположительно, светлая рубашка в полоску, светлые шорты и чёрные сланцы.

Мужчина не ориентируется в пространстве! Видели его? Звоните: 8(800)700-54-52, 8(920)755-81-55 или 112.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
вчера, в 22:30 0
Другие статьи по темам
Событие
поиск пропавшихпропал мужчинапропал пенсионерпоисковый отряд Лиза Алерт
Место
Тульская областьАлексинский район
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские студенты могут принять участие во Всероссийском онлайн-выпускном
Тульские студенты могут принять участие во Всероссийском онлайн-выпускном
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.