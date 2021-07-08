новости
новости
Регистрация
В пруду поселка Хомяково утонул житель Владимирской области
Фото предоставлено очевидцем

В пруду поселка Хомяково утонул житель Владимирской области

На месте работают сотрудники регионального СУ СК России.

Как стало известно Myslo, вечером 8 июля в пруду на территории зоны отдыха «Хомяковские поляны» утонул 26-летний молодой человек. О происшествии сообщила 16-летняя тулячка, с которой он познакомился здесь же, на пляже.

По предварительным данным, погибший приехал в Тулу на заработки из Владимирской области. Его тело пока не обнаружено. Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СК России, на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 21:23 −1
Другие статьи по темам
Событие
утонулутопленникутонул мужчинапроисшествиеСУ СК России по Тульской области
Место
ТулаХомяково
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: утренняя классика из пробки, торопыг и встречки
«Накажи автохама»: утренняя классика из пробки, торопыг и встречки
В Туле поздравили золотых юбиляров семейной жизни
В Туле поздравили золотых юбиляров семейной жизни
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.