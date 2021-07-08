В пруду поселка Хомяково утонул житель Владимирской области

Фото предоставлено очевидцем

Как стало известно Myslo, вечером 8 июля в пруду на территории зоны отдыха «Хомяковские поляны» утонул 26-летний молодой человек. О происшествии сообщила 16-летняя тулячка, с которой он познакомился здесь же, на пляже.

По предварительным данным, погибший приехал в Тулу на заработки из Владимирской области. Его тело пока не обнаружено. Как уточнили в пресс-службе регионального СУ СК России, на месте работают следователи, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.