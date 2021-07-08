В Туле поздравили золотых юбиляров семейной жизни

Фото Дмитрия Дзюбина и пресс-службы администрации Тулы.

В четверг, 8 июля, в Туле зарегистрировали брак 27 пар. Также сегодня чествовали восемь семей, проживших в браке долгие годы, – золотых юбиляров. По традиции, заложенной в 2008 году, во Дворце бракосочетания состоялась передача «Эстафеты семьи». Молодоженов и юбиляров семейной жизни поздравил глава администрации города Тулы Дмитрий Миляев:

– Нет ничего дороже семьи. Желаю вам любви, счастья и благополучия. Жизнь не всегда бывает ровной, но надо находить в себе силы вместе бороться с невзгодами. Цените и уважайте семейные традиции, а главное – создавайте свои. С праздником!

Дмитрий Миляев вручил молодоженам Алёне Фокиной и Олегу Погодину свидетельство о заключении брака и «Летопись семьи» от имени губернатора Тульской области.

Икону покровителей праздника, святых Петра и Февронии Муромских, молодой семье передали супруги Крюковы, которые в этом году отмечают урановую свадьбу – 53 года семейной жизни.

Геннадий Иванович и Галина Ивановна пожелали молодоженам долгой совместной жизни, быть вместе и в горе, и в радости, всегда любить, уважать и поддерживать друг друга.