Возможен поджог: тульский парк «Патриот» заволокло дымом

На берегу Упы горит трава. Туляки предполагают, что ее подожгли специально.

Вечером 7 июля очевидцы сообщили в редакцию Myslo о том, что парк «Патриот» заволокло дымом, к месту проехала пожарная машина.

Как сообщил с места корреспондент Myslo, на берегу Упы примерно в 500 метрах от парка на поле загорелась трава. На месте работают пожарные, они не дают огню распространиться.

Автовладельцы из гаражей на другой стороне Восточного обвода предположили, что это умышленный поджог. Они говорят, что огонь пошел по полю сразу полосой шириной в несколько метров.

«Происходит горение травы. На месте работают два пожарных расчета», - сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.