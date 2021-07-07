новости
новости
Регистрация
Возможен поджог: тульский парк «Патриот» заволокло дымом

Возможен поджог: тульский парк «Патриот» заволокло дымом

На берегу Упы горит трава. Туляки предполагают, что ее подожгли специально.

Вечером 7 июля очевидцы сообщили в редакцию Myslo о том, что парк «Патриот» заволокло дымом, к месту проехала пожарная машина.

Как сообщил с места корреспондент Myslo, на берегу Упы примерно в 500 метрах от парка на поле загорелась трава. На месте работают пожарные, они не дают огню распространиться.

Автовладельцы из гаражей на другой стороне Восточного обвода предположили, что это умышленный поджог. Они говорят, что огонь пошел по полю сразу полосой шириной в несколько метров.

«Происходит горение травы. На месте работают два пожарных расчета», - сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

 

Галерея
Тульский парк «Патриот» заволокло дымом, Фото: 1
Тульский парк «Патриот» заволокло дымом, Фото: 2
Тульский парк «Патриот» заволокло дымом, Фото: 3
Тульский парк «Патриот» заволокло дымом, Фото: 4
Тульский парк «Патриот» заволокло дымом, Фото: 5
Тульский парк «Патриот» заволокло дымом, Фото: 6
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 17:06 +12
Другие статьи по темам
Событие
пожартравапожарныепарк Патриот
Место
Тула
;

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Накажи автохама»: рискнувшего жизнью пассажиров водителя маршрутки уже привлекли к ответственности
«Накажи автохама»: рискнувшего жизнью пассажиров водителя маршрутки уже привлекли к ответственности
Суд арестовал тулячку, которая держала раненую подругу взаперти без еды и медпомощи
Суд арестовал тулячку, которая держала раненую подругу взаперти без еды и медпомощи
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.